12 декабря 2022, 13:45

"єДокумент" в "Дії" будет работать при отсутствии связи и интернета

Отметим, другие документы без мобильной связи или интернета просмотреть будет невозможно. 

"єДокумент" запускали как раз на случай отключения реестров и отсутствия доступа к данным.
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