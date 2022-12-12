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12 декабря 2022, 13:45
"єДокумент" в "Дії" будет работать при отсутствии связи и интернета
Отметим, другие документы без мобильной связи или интернета просмотреть будет невозможно.
"єДокумент" запускали как раз на случай отключения реестров и отсутствия доступа к данным.
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