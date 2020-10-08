Диджитализация должна стать стратегическим направлением для всего ритейла

8 октября 2020, 10:34

Десятилетиями успех магазина зависел, в первую очередь, от места его расположения. Сегодня на узнаваемость и продажи влияет множество факторов ― омниканальность, мобильные приложения, CRM и ERP-системы, искусственный интеллект.

Антон Хвастунов, директор по развитию бизнеса GigaGroup и совладелец GigaCloud, уверен, что современный технологический ритейл тесно связан с облачными технологиями. В новом выпуске на YouTube-канале GigaCloud About ведущие обсудили тему актуальности цифровой трансформации бизнеса на примере компании Intertop, которая реализовала свои задачи благодаря экосистемному подходу, трансформировала бизнес и изменила бизнес-модель.



«Мы строим себя как Fashion-технологическую платформу, ― говорит Алексей Сапунков, Chief Digital Officer Intertop. ― Набираем максимальное количество IT-специалистов для разработки различных продуктов. Работаем по методологии Scrum, и поэтому можно сказать, что мы ― технологическая компания».



«С 2014 года мы развиваем омниканальность. Она дает нам возможность быть с клиентами, где бы они не находились ― магазины Intertop есть в Facebook, Instagram, в мобильном приложении, в адаптивной версии сайта. Таким образом мы становимся ближе к клиенту и делаем все возможное, чтобы он купил у нас, ― продолжает Алексей. ― Мы давно отследили тенденцию, что наши клиенты все больше мигрируют онлайн. Но они не готовы полностью отказаться от шопинга в магазинах ― примерка и физическое ощущение, что это твоя вещь, все еще важны для большинства. Поэтому мы решили объединить все каналы продаж».



Компания Intertop использует цифровые и облачные технологии не только в маркетинге и продажах. «Стратегия бизнеса должна быть заточена на облачные решения. Облачные технологии позволяют бизнесу быть гибким и быстро масштабироваться, особенно в моменты пиковых нагрузок на сайт и мобильное приложение, во время "черных пятниц" или распродаж. Мы понимаем, что облачная инфраструктура масштабируется намного быстрее, чем традиционная. Нам не нужно покупать дополнительные серверы, настраивать их и обслуживать. Если нам нужно будет уменьшить технические ресурсы, мы просто скажем об этом облачному оператору, ― резюмирует Алексей Сапунков.



О YouTube-канале GigaCloud About

Канал создан в сентябре 2019 года облачным провайдером GigaCloud. На канале в доступной форме рассказывается об облачных технологиях, о том, как они влияют на бизнес, проводятся регулярные интервью с экспертами в сфере IT.



Полная версия нового GigaCloud About - https://youtu.be/UnwVIBgKgDg