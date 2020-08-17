Как облачные технологии помогают развивать украинское образование

17 августа 2020, 13:15

Основа любого образования ― структура и мобильность. Структура, чтобы хранить знания, мобильность, чтобы принимать новые и заменять устаревшие, неактуальные.

Долгое время мы пользовались советской структурой образования. Пришло время изменить ее под сегодняшние реалии. Таким мнением поделился Антон Хвастунов, директор по развитию бизнеса GigaGroup и совладелец компании GigaCloud. В новом выпуске YouTube-канала GigaCloud About эксперты в сфере образования рассказали, как облачные технологии, экономия, гибкость и безопасность могут стать движущей силой трансформации образования.



В съемках приняли участие Татьяна Курмаз, генеральный директор образовательной сети А+, Андрей Табачин, соучредитель компании EdPro, член наблюдательного совета львовского IT-кластера, соучредитель львовского кластера развития образования и креативности и Татуся Бо, блоггер, детская писательница, советник партии "Демократична сокира" по вопросам образования и культуры.



"Образование ― это непосредственная функция государства", ― говорит Татьяна Курмаз. ― Поэтому очень важно, чтобы необходимость образования чувствовали все: и застройщики, и бизнес. Наша страна занимает 46 место в мире по уровню образования, мы очень близки к Кубе и Конго. А если говорить про индекс человеческого развития, то мы занимаем 88 место. И это очень расстраивает".



Но в тоже время нам повезло, что мы имеем возможность технологически перескочить несколько этапов развития сферы образования ― уверен Андрей Табачин. "Например, в Англии десятилетиями вкладывали в образование, апгрейдили школы, покупали новое оборудование. А сегодня в Украине можно сразу купить современное оборудование потому, что в наших школах нет ничего. Пару лет назад мы запустили наш первый продукт ― набор для кабинетов физики, для того, чтобы уроки физики и лабораторные работы стали полезными и интересными".



"Нужно уходить от ведения бумажных журналов, дневников и переходить в онлайн. Это экономия и инвестиции в будущее, которые достаточно быстро окупаются и приносят гораздо больше пользы, ― считает Татьяна Курмаз. ― Мы создали информационный портал, который включает личные кабинеты детей и родителей. В течении дня в кабинет добавляются оценки, замечания, сообщения. На портале также есть электронный журнал для педагогов, онлайн-библиотека, методические материалы. Все находится в одной системе, что очень удобно. Но, к сожалению, мы вынуждены дублировать всю эту информацию в бумажный формат, поскольку находимся в общей системе Министерства образования".



Виртуальное образование следует строить уже сейчас. К этому уже должны быть готовы и родители, и учителя. Начинать нужно 1 сентября ― таково мнение Татуси Бо. "Современные технологии могут спасти школу от массива ненужной бумаги, а спины школьников ― от громоздких портфелей. Следует отойти от бумажной отчетности и дать дорогу новым технологиям. Ведь детей, родившихся в современном мире, нужно учить по-новому".



Татуся Бо приводит пример современных IT-компаний с виртуальными библиотеками и технологиями, в которых остро нуждается образование.



О YouTube-канале GigaCloud About

Канал создан в сентябре 2019 года облачным провайдером GigaCloud. На канале в доступной форме рассказывается об облачных технологиях, о том, как они влияют на бизнес, проводятся регулярные интервью с экспертами в сфере IT.