Потужний гібридний маршрутизатор Mikrotik CRS106-1C-5S

19 июня 2022, 11:31

Представник гібридних Cloud Router Switch від MikroTik.

Пристрій поєднує в собі як комутатор рівня 2, так і дозволяє налаштувати маршрутизатор рівня 3, це стало можливим завдяки використанні RouterOS з рівнем ліцензії 5.

Справедливо буде зауважити, що CRS106-1C-5S в порівнянні зі звичайними маршрутизаторами, все ж програє в швидкості.Компактний форм-фактор дає можливість розміщувати пристрій в розподільному ящику або боксах невеликих розмірів. На передній панелі знаходиться 5 SFP портів 100/1000 Mb / s і гніздо живлення від штатного БП. На тильній стороні доступний комбо-порт і порт підключення консолі. Комбо-порт: RJ45 і SFP, однак, одночасно активним з них може бути тільки один.

Продукцією латвійської компанії MikroTik є мережеве обладнання. MikroTik здійснює розробку, реалізацію та установку дротяних і бездротових маршрутизаторів, а також, супутнього їм обладнання та операційних систем. Підприємство MikroTik було утворено в 1995 році як реалізатор обладнання на ринку, що розвивається. У 2007 році в штаті співробітників підприємства вже було зайнято понад 70 осіб. Маршрутизатор і ОС виробництва MikroTik були обрані для реалізації африканського проекту WLAN, і для побудови мережевої інфраструктури в Малі, завдяки таким перевагам, як невисока вартість, гнучкість, популярність і зручність інтерфейсу.

процесор - QCA8511

оперативна пам'ять - 128 мб

вхідний інтерфейс - SFP

кількість LAN портів (RJ-45) -5

габарити - 114х29х137 мм



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