США винні в збитті F-16 в Україні, - WSJ

17 февраля 2025, 8:15

За даними видання, літак був збитий із ЗРК Patriot. Це сталося через відсутність технології Link 16, що дозволяє розпізнавати свої літаки.



Фактично, це система розпізнавання "свій-чужий". Передані Україні F-16 та Patriot не були обладнані цією технологією, що призвело до збиття літака.