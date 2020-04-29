Новый 48-портовый PoE+ коммутатор от MikroTik

29 апреля 2020, 15:21

Новый CRS354-48P-4S + 2Q + RM - это эффективное rackmount решение, которое разработано ориентируясь на потребности системных администраторов.

Новый мощный свитч оснащён 48 портами 1G RJ45 и 4 портами 10G SFP+.

Также имеются 2 порта 40G QSFP+ для особенно быстрого оптоволоконного соединения или связи с другими 40-гигабитными устройствами. Данное устройство – самый простой способ питания огромных “сетапов”, ведь каждый из 48 Ethernet портов имеет несколько возможностей питания:

-Passive PoE

- низковольтное PoE-питание

-питание по стандартам 802.3af/at (Тип 1 “PoE” / Тип 2 “PoE+”) с auto-sensing

В комплекте также мощный блок питания на 750W и специальный кронштейн для удобной организации кабелей.

CRS354-48P-4S+2Q+RM поражает не только своим широким функционалом, но и крайне выгодной ценой. Неблокирующая пропускная способность – 168 Gbps, пропускная способность – 336 Gbps, скорость работы коммутационной матрицы – 235 Mpps. Прекрасный выбор для настоящих профессионалов.

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