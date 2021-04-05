Обновленный портфель решений ThinkPad

5 апреля 2021, 9:45

Компания Lenovo анонсировала дополнения к портфелю устройств ThinkPad, включая полностью обновленные ThinkPad X13 и X13 YOGA с соотношением сторон экрана 16:10 и улучшенные серии T и L.

Также Lenovo представляет усовершенствованные мобильные рабочие станции ThinkPad с различными вариантами процессоров, дискретной графикой и улучшенными дисплеями. ThinkPad P14s и P15s обеспечивают баланс между мощностью и портативностью. Бизнес все активнее переходит к облачным средам для повышения гибкости работы, поэтому некоторые модели ThinkPad оснащены лучшими возможностями подключения — сверхбыстрой сетью 5G WWAN2 и Intel® Wi-Fi 6E3. Для улучшения совместной работы и максимального вовлечения пользователей устройства оснащены Full HD веб-камерами, технологией Dolby Vision, акустической системой Dolby Audio с динамиками, обращенными к пользователю. Дисплеи поддерживают технологию, которая уменьшает уровень излучения синего света, чтобы глаза не уставали во время работы. Также компания представила дисплей премиум-класса ThinkVision P40w-20 — первый в мире профессиональный монитор с интерфейсом Thunderbolt 4. Устройство с расширенными возможностями обеспечивает комфортную работу благодаря большому количеству портов.

Обновленный портфель ThinkPad позволяет пользователям выбирать наиболее подходящую конфигурацию устройства для своих потребностей. Некоторые модели доступны в черном (black) или сером (storm grey) цвете с процессорами Intel Core vPro 11-го поколения или новейшими мобильными процессорами AMD Ryzen серии 5000. Мобильные рабочие станции ThinkPad P14s доступны с графическими картами AMD Radeon или NVIDIA, в зависимости от модели. Для повышения безопасности и простоты использования ноутбуки поддерживают технологии ComputerVision Experiences (CVx) — устройства оснащены считывателем отпечатков пальцев на кнопке питания Match-on-Chip, а датчик обнаружения человека5 на устройствах Intel позволяет авторизоваться в системе без касания с помощью технологии Windows Hello. Эти усовершенствования дополняют портфель решений Lenovo ThinkShield, который помогает защитить пользователей.



Возрастающая сложность современной IT-среды и переход к совместной работе в облаке создали потребность в комплексных решениях, сочетающих оборудование, программное обеспечение и услуги. Ноутбуки ThinkPad с программным обеспечением Lenovo Commercial Vantage и решением «Устройство как услуга» (DaaS) могут упростить покупку, настройку и обеспечить безопасность для пользователя6. Такая комбинация технологий позволяет снизить общие затраты, повысить производительность и обеспечить гибкость бизнес-операций, так как одно устройство объединяет все необходимые возможности. С дополнительной поддержкой Lenovo Premier Support пользователи смогут автономно контролировать свое рабочее пространство.



Технологии — важный элемент для устойчивого развития в будущем. Компания Lenovo поддерживает экологические, социальные и управленческие инициативы (environmental, social and governance, ESG). Используя био-упаковку, переработанные материалы и возобновляемые источники энергии, Lenovo установила научно обоснованные цели по сокращению энергопотребления и выбросов парниковых газов для поддержки глобальных инициатив по изменению климата. В течение 2020 финансового года7 Lenovo сократила8 выбросы парниковых газов на 92% по сравнению с 2010 финансовым годом9. Таких результатов удалось достичь благодаря проектам по энергоэффективности, использованию солнечной энергии и приобретению необходимых сертификатов для проектов возобновляемой энергетики.

Монитор ThinkVision P40w оснащен широким 39,7-дюймовым экраном с соотношением сторон 21:9 и разрешением WUHD 5120 x 2160, обеспечивающим четкость деталей. Дисплей использует технологию Natural Low Blue Light с сертификацией TÜV Rheinland Eyesafe® Display Certification, которая снижает уровень излучения синего света, чтобы пользователи не уставали во время длительной работы за монитором. При этом технология не нарушает точность цветопередачи и производительность дисплея. Монитор с док-станцией USB-C имеет до 12 портов, включая два порта Thunderbolt 4 для передачи данных, а также зарядку до 100 Вт с технологией Smart Power.

ThinkVision P40w-20 — первый в мире монитор с интерфейсом Thunderbolt 4 и поддержкой технологии Intel® AMT, который обеспечивает стабильное и безопасное соединение для удаленного использования и обслуживания подключенных устройств. Гаджет поддерживает запатентованные технологии для улучшения взаимодействия с пользователями. С помощью технологии eKVM к монитору можно одновременно подключить два ПК, а поддержка True Split позволяет выводить оба экрана на монитор «картинка за картинкой» (Picture-by-Picture) и демонстрировать один из них во время видеоконференции.

Краткий обзор функций (полные технические характеристики по ссылке):

- 39,7-дюймовый IPS-дисплей с практически незаметными рамками, яркостью до 300 нит и поддержкой технологии HDR.

- Изгиб экрана с радиусом 2500R и с возможностью наклона, поворота и подъема дисплея, эргономичная подставка, совместимая с креплением VESA.

- 2 порта Thunderbolt 4, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4; аудиовыход 3,5 мм; гигабитный Ethernet, 4 разъема USB 3.2 Type-A, 1хUSB 3.2 Type-B и 1хUSB 3.2 Type-C.



ThinkPad серии T — основа производительности пользователей. Разные варианты конфигураций позволяют подбирать устройства в соответствии с потребностями клиентов. ThinkPad T14 i также поддерживает технологии для работы специалистов в области здравоохранения — например, антимикробную обработку поверхности. Сканер отпечатков пальцев, радиочастотный считыватель объектов RFID и дополнительные дисплеи Privacy Guard помогают обеспечить более надежную защиту конфиденциальных данных пациента. Портфель ThinkPad серии T включает ThinkPad T14s i, T14 i и T15 на базе процессоров Intel Core vPro 11-го поколения, а также ThinkPad T14s и T14 на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 5000.



- Процессор Intel Core vPro 11-го поколения или новейший мобильный процессор AMD Ryzen серии 5000 (в максимальной конфигурации).

- 14-дюймовый дисплей с поддержкой технологий HDR и Dolby Vision®, яркостью до 500 нит или 15,6-дюймовый дисплей с поддержкой технологий HDR и Dolby Vision, яркостью до 600 нит.

- Графический процессор Intel UHD, Intel® Iris® Xe или видеокарта NVIDIA MX450; интегрированная графика AMD Radeon на моделях с процессором AMD Ryzen.

- Intel® Wi-Fi 6E на моделях с процессором Intel, Intel® Wi-Fi 6 на моделях с процессором AMD и на некоторых моделях с процессором Intel.

- Опциональное подключение 5G до 6 Гц или 2x2 MIMO CAT12 4G на ThinkPad T14s i и T14s; до 4x4 MIMO CAT16 4G на T14 i; до 2x2 MIMO CAT16 4G на T15.

- Гибридная инфракрасная (ИК) веб-камера с разрешением Full HD на моделях T14s, гибридная ИК-камера с разрешением HD на моделях T14 и T15.

- Акустическая система Dolby Audio с обращенными к пользователю динамиками.

- Портфель решений безопасности ThinkShield, включая считыватель отпечатков пальцев Match-on-Chip Fingerprint Reader (встроен в кнопку питания на моделях T14s) и технологию обнаружения присутствия человека (Human Presence Detection) на T14s i.

ThinkPad X13 и X13 YOGA обеспечивают максимальную производительность и мобильность пользователей. Независимо от того, где работает пользователь — в офисе или удаленно — легкие ноутбуки с новыми дисплеями с соотношением сторон 16:10 позволяют всегда быть готовым к работе. Портфель ThinkPad серии X включает ThinkPad X13 i и X13 YOGA на базе процессоров Intel Core vPro 11-го поколения и ThinkPad X13 на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 5000 соответственно.



- Процессор Intel Core vPro 11-го поколения или новейший мобильный процессор AMD Ryzen серии 5000 (в максимальной конфигурации).

- 13,3-дюймовый дисплей с поддержкой графического стандарта WQXGA, соотношение сторон экрана 16:10 с технологией Low Blue Light.

- Графика Intel Iris Xe; интегрированная графика AMD Radeon на моделях с процессорами AMD Ryzen.

- Подключение Intel Wi-Fi 6 или 6E на ThinkPad X13 i, Intel Wi-Fi 6 на X13 и X13 YOGA.

- Опциональное подключение 5G до 6 Гц или 2x2 MIMO CAT12 4G на ThinkPad X13 i и X13; до 2x2 MIMO CAT12 4G на X13 YOGA.

- Гибридная инфракрасная (ИК) веб-камера с разрешением Full HD на моделях X13, гибридная ИК-камера HD на X13 YOGA.

- Акустическая система Dolby Audio с обращенными к пользователю динамиками на X13.

- Портфель решений безопасности ThinkShield, включая считыватель отпечатков пальцев Match-on-Chip Fingerprint Reader, интегрированный в кнопку питания, и технологию обнаружения присутствия человека (Human Presence Detection) на моделях Intel.

ThinkPad L14 и L15 — доступные варианты в экосистеме ThinkPad. В дополнение к L13 и L13 YOGA на базе процессоров Intel, новые модели предлагают лучшую безопасность и возможности подключения — пользователи могут продуктивно работать и использовать различные форм-факторы. Портфель ThinkPad серии L включает ThinkPad L14 i и L15 i на базе процессоров Intel Core vPro 11-го поколения, а также ThinkPad L14 и L15 на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 5000 соответственно.



- Процессор Intel Core vPro 11-го поколения или новейший мобильный процессор AMD Ryzen серии 5000 (в максимальной конфигурации).

- 14-дюймовый или 15-дюймовый дисплей с разрешением Full HD.

- Графический процессор Intel UHD, Intel Iris Xe или видеокарта NVIDIA MX450; интегрированная графика AMD Radeon на моделях с процессорами AMD Ryzen.

- Подключение Intel Wi-Fi 6 и до 2x2 MIMO CAT12 4G.

- Гибридная ИК-камера с разрешением HD.

- Технология Dolby Audio.

- Портфель решений безопасности ThinkShield, включая считыватель отпечатков пальцев Match-on-Chip Fingerprint Reader и самовосстанавливающийся BIOS SecureBio.

ThinkPad P14s, P14s i и P15s — мобильные рабочие станции Lenovo. Устройства созданы для работы в дороге с возможностью быстро запускать высокопродуктивные приложения, например AutoCAD LT®, Autodesk® Revit® и SolidWorks®. 14-дюймовый ThinkPad P14s обеспечивает новейшую вычислительную мощность мобильных процессоров AMD Ryzen серии 5000 со встроенной графикой AMD Radeon. 15-дюймовый ThinkPad P15 может быть оснащен процессором Intel Core 11-го поколения, профессиональной дискретной графической картой NVIDIA T500 с увеличенным количеством ядер CUDA, повышенной производительностью и видеопамятью 4 ГБ. Благодаря заводской калибровке цвета X-Rite, отвечающей за точную цветопередачу, обновленные ноутбуки обеспечивают баланс между мощностью и мобильностью. Все это позволяет опытным пользователям, студентам, дизайнерам и инженерам проявлять творческий подход в любое время и в любом месте.

- Процессор Intel Core vPro 11-го поколения или новейший мобильный процессор AMD Ryzen серии 5000 (в максимальной конфигурации).- 14-дюймовый дисплей с поддержкой технологии HDR, Dolby Vision и яркостью до 500 нит или 15,6-дюймовый дисплей с поддержкой технологии HDR, Dolby Vision и яркостью до 600 нит.- Графический процессор Intel Iris Xe или видеокарта NVIDIA T500; интегрированная графика AMD Radeon с процессорами AMD Ryzen (только на модели P14s).- Wi-Fi 6E на моделях с процессором Intel, Wi-Fi 6 на моделях с процессором AMD.- До 4x4 MIMO CAT16 4G на P14s i и P15s; до 2x2 MIMO CAT12 4G на P14s.- Гибридная ИК-веб-камера с разрешением HD.- Акустическая система Dolby Audio с обращенными к пользователю динамиками.- Портфель решений безопасности ThinkShield, включая считыватель отпечатков пальцев Match-on-Chip Fingerprint Reader и дополнительный считыватель смарт-карт.Фокус на пользователе и широкий спектр предложений позволяет компании Lenovo ускорять цифровые преобразования бизнеса. Благодаря решениям для центров обработки данных, вычислительным устройствам, программному обеспечению и полному портфелю услуг компания Lenovo может помочь клиентам справиться с проблемами перехода к гибридной рабочей среде. Узнайте больше о наших корпоративных решениях Lenovo.

“Удаленная работа и гибридные модели работы побуждают производителей улучшать аудио-технологии, веб-камеры и возможности безопасности для эффективной совместной работы и продуктивности, — комментирует Джерри Парадайз (Jerry Paradise), вице-президент направления глобального портфеля коммерческих устройств и управления продуктами подразделения PC and Smart Devices (PCSD). — Разработка, проектирование, производство и внедрение инновационных технологий, предлагающих выбор и отвечающих потребностям пользователей, являются неотъемлемой частью ДНК бренда ThinkPad. То, что мы делаем это при достижении целей по сокращению потребления энергии и выбросов, демонстрирует нашу приверженность устойчивому будущему”.