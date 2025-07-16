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16 июля 2025, 12:15

У Фінляндії продається цілий острів за ціною однокімнатної квартири в Києві

За ці гроші ви отримаєте майже 2 гектари землі, пару котеджів, сауну, сарай з льохом, літню кухню з піччю, пірс та шикарний вигляд.


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