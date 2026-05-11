Білорусь модернізує "Град", але продає це як майже нову епоху артилерії

11 мая 2026, 11:45

Білоруський Держкомвійськпром представив САУН для РСЗВ «Град» і «Ураган» як великий технологічний крок, хоча по суті йдеться про цілком прагматичну модернізацію старих радянських систем.

Автоматизація топоприв’язки, наведення та прийому цілевказання справді скорочує час між зупинкою машини й відкриттям вогню, а також дозволяє розрахунку працювати з кабіни.Але подача цієї новини дуже показова: і білоруські, і російські ресурси одразу перетворюють прикладну модернізацію на майже «технологічний скачок». Насправді САУН не робить із «Града» високоточну систему і не змінює природу некерованих реактивних снарядів. Вона лише зменшує людський фактор, пришвидшує наведення й інтегрує стару машину в більш сучасний контур управління вогнем. Це корисно, але це не новий клас озброєння.Саме тут добре видно спільну логіку Мінська і Москви: реальні, часто непогані інженерні доробки подаються як прориви, бо оборонній промисловості обох режимів потрібно не лише щось виробляти, а й постійно демонструвати «розвиток». Білорусь у цій схемі намагається показати, що її ВПК ще здатний модернізувати радянську спадщину, а Росія — підсвітити, що союзний контур може закривати окремі військово-технічні ніші.Суть, однак, простіша: це не революція, а рекламно упакована утилітарна модернізація. Вона може зробити старі РСЗВ швидшими, зручнішими й живучішими, але не перетворює їх на аналог сучасних високоточних систем.