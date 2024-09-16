Беларусские военные получат партию модернизированных "Градов"

16 сентября 2024, 10:15

2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения завершил модернизацию партии РСЗО БМ-21 «Град» до уровня БМ-21Б «БелГрад-2».

Техника прошла приемочные испытания и готова к передаче в войска. Об этом написал канал Госкомвоенпрома.

Работы над БМ-21Б «БелГрад-2» начались в мае 2020 г. Машина разрабатывалась на основе другой модернизации «Града» — БМ-21А «БелГрад». БМ-21А была разработана в конце 1990-х. Для нужд ВС РБ было модернизировано незначительное количество машин, которые поступили на вооружение 310-й группы артиллерии (в/ч 28212). Известно также о поставках БМ-21А на экспорт (Туркменистану).Основные элементы модернизации «БелГрад-2»

Установка современных средств связи и передачи данных беларусской разработки.

Увеличенная грузовая платформа (шасси МАЗ-631708) обеспечивает установку стеллажей для 40 / 60 реактивных снарядов. Это позволяет сократить время подготовки ко второму залпу.

Внедрение механизма горизонтирования и стабилизации, который позволяет отрегулировать положение машины из кабины.

Просторная кабина позволяет разместиться в ней всему расчету (4 человека) и др.



БМ-21Б «БелГрад-2» была принята на вооружение ВС РБ еще в сентябре 2021 г. А в марте 2023 были завершены квалификационные испытания машины. Их результаты подтвердили готовность БМ-21Б «БелГрад-2» к серийному производству для дальнейшей поставки в ВС РБ.