ETHERLINE GUARD стежить за перевантаженим кабелем

20 ноября 2022, 17:30

ETHERLINE GUARD - це пристрій, який стежить за перевантаженим кабелем та відображає його поточний стан.

Обладнання на виробництві постійно працює та зменшені витрати.Застосування ETHERLINE GUARD:Для використання в мережах на базі Ethernet для технології автоматизації.Для моніторингу терміну служби кабелю даних з ризиком збою (наприклад, функціонально-критичний кабель даних в динамічних застосуваннях).Підходить для кабелів передачі відповідно до стандарту передачі 100BASE-TX (зі 100 Мбіт/с) відповідно до IEEE 802.3.Також підходить EtherCAT, EtherNET/IP та 2-парних PROFINET.Для використання в шафах управління (клас захисту IP 20).