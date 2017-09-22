Mobi Guard от Киевстар – комплексная защита мобильного телефона

22 сентября 2017, 11:45

Киевстар предлагает своим абонентам комплексную защиту мобильного телефона – Mobi Guard, что позволит обезопасить устройства в случае потери или повреждения, увеличит вероятность их возвращения владельцу, или компенсирует понесенные убытки.

Mobi Guard объединяет две услуги, выбор которых зависит от потребностей конкретного абонента. "Мобильная безопасность" доступна для всех абонентов Киевстар, "Защита мобильного" – для абонентов предоплаченной связи.

Услуга "Мобильная безопасность" дает возможность усилиями мобильного оператора вернуть потерянное мобильное устройство владельцу. Необходимо только осуществить бесплатный звонок на номер 6911 и сообщить о потере, оператор сразу заблокирует доступ к устройству, что позволит обезопасить персональные данные.

В случае возврата – курьер бесплатно доставит его владельцу.

Если мобильное устройство не удалось вернуть в течение 2 недель – абонент получит денежную компенсацию в размере до 2500 грн. Для подключения доступны два пакета: "Защита" стоимостью 7 грн в неделю и "Защита +" стоимостью 10,50 грн в неделю. При единовременной оплате за год абонент получает скидку в размере 40%, что составляет 219 грн и 329 грн.

С услугой "Защита мобильного" абоненты смогут получить денежную компенсацию убытков при потере, похищении или повреждении мобильного телефона или других мобильных устройств, подключив один из двух удобных пакетов. За 3,60 грн в неделю с пакетом "Потеря" абоненты смогут получить до 2000 грн компенсации в случае потери или кражи мобильного устройства. Оплачивая 12,95 грн за неделю с пакетом "Потеря + Повреждение" абоненты получат до 3500 грн возмещения не только в случае потери или кражи, но и при повреждении мобильного устройства. Возместить средства за ремонт при повреждениях можно несколько раз в течение года без доплат. Независимо от выбранного пакета услуги "Защита мобильного", абонентам возмещается стоимость восстановления SIM-карты утраченного телефона и расходы на оплату звонков, совершенных с мобильного после его кражи. Подключение услуги происходит дистанционно на сайте мобильного оператора или с помощью отправки бесплатного СМС с номером "1" на номер 5888 для пакета "Потеря" или на номер 6888 для пакета "Потеря + Повреждение". Оформление страхового возмещения ущерба также осуществляется дистанционно, удобно и быстро – через личный интернет-кабинет абонента без необходимости посещать центр обслуживания или страховую компанию.

Подключение Mobi Guard доступно в фирменных магазинах Киевстар, где покупая новый смартфон клиент сразу сможет обезопасить его, заказав одну из двух услуг.