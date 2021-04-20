Киевстар Бизнес предлагает клиентам услугу защиты от DDoS-атак

Новый сервис комплексной защиты AntiDDoS отслеживает и автоматически блокирует кибератаки, направленные на ограничение доступа к IT-системам или ресурсам компании.
AntiDDoS – многоуровневой защитой от направленного вредоносного трафика, эффективность которой проверена на собственных IT-системах и сети оператора. В основе сервиса – решение FortiDDoS от разработчика Fortinet.
«В наше время защита от киберугроз – это неотъемлемая часть развития бизнес-процессов компании. Ведь можно сколько угодно уделять время стратегии развития бизнеса, внедрять новые методы для увеличения прибыли, но в один миг потерять все из-за блокировки рабочих ресурсов злоумышленниками, – прокомментировал Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Киевстар знает, как противостоять таким угрозам и помогает клиентам защищать от них свой бизнес».
Сервис AntiDDoS работает в интернет-сети Киевстар. Он отслеживает структуру трафика, поступающего из интернета в подсети (ресурсы) клиента. Как только система выявляет отклонения от легитимного трафика, он автоматически перенаправляется на очистку и только после этого попадает к клиенту:
Среди основных преимуществ AntiDDoS:
- Постоянный мониторинг трафика и автосрабатывание на события. Система работает в автоматическом режиме без необходимости вмешательства оператора - независимо от типа и масштаба атаки. Уменьшение риска «ложного срабатывания».
- Всесторонняя проверка аномалий. Работа с трафиком основана не только на сигнатурном анализе, но и на использовании машинного обучения, что позволяет защищать системы от известных и неизвестных атак нового типа.
- Высокоэффективное аппаратное решение. 100% проверка пакетов: двунаправленное выявление, противодействие атакам DDoS уровней 3, 4 и 7, в т.ч. объемным, атакам SSL Renegotiation/HTTP.
- Расширенная защита от атак на базе DNS. 100% проверка всего DNS-трафика для защиты от широкого спектра объемных, направленных на приложения и аномальных атак на основе DNS.
- Отчеты. Встроенные средства комплексной отчетности. Централизованная отчетность о событиях.
- Удобное развертывание, настройка и использование.
Подключить AntiDDoS можно к имеющемуся каналу интернет от Киевстар. В течение 14-30 дней после подключения сервис «изучает» трафик клиента, чтобы в дальнейшем использовать полученные данные для постоянного мониторинга.
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