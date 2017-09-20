Укртелеком обеспечит защиту от DDoS-атак

Оператор презентовал услугу для защиты клиентских интернет-ресурсов, в том числе сайтов, интернет-магазинов, web-приложений и т.д.
Укртелеком предложил своим бизнес-клиентам воспользоваться новым сервисом – «Защита от DDoS-атак» со скоростью автоматического реагирования от 2-3 секунд. Широкие возможности услуги позволяют обеспечить бесперебойную работу IT-систем компаний любого уровня. Сервис предоставляет одновременную защиту от атак паразитного трафика суммарным объемом до 350 Гб/с. Клиент может выбрать как автоматический режим работы защиты, так и активировать его после начала атаки. При этом тарифицируется только очищенный трафик, а объемы и тип паразитного трафика не лимитируются.
«Укртелеком продолжает внедрять сервисы, которые повышают эффективность ежедневной работы наших бизнес-клиентов. В конце прошлого года мы предоставили им возможность разместить свою IT-инфраструктуру в «облаке» Европы, а уже сегодня готовы предоставлять защиту от DDoS-атак, количество которых в Украине постоянно растет», – отметил Николай Давиденко, директор по развитию корпоративного сегмента Укртелекома.
Сервис предназначен для компаний, бизнес которых требует непрерывной работы интернет-ресурсов, а именно: банков, финансовых учреждений, электронной коммерции, производственных и государственных структур, других предприятий, пользующихся услугами интернета от Укртелекома.
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