Киевстар запустил новое мобильное приложение для защиты детей

18 июля 2019, 11:15

Киевстар совместно с компанией Avast разработал приложение Star Guard Family, которое позволяет родителям контролировать доступ детей в интернет с мобильных устройств, обезопасить ребенка от неприемлемого контента и потенциальных угроз в сети, а также защитить телефоны от вирусов.

Приложение позволяет создать безопасную среду для пользования интернетом всеми членами семьи, так как настройки услуги можно установить на 10 мобильных устройствах одновременно.

Функционал Star Guard Family включает: ограничение пользования смартфоном и приложениями – например на время уроков, проверку местоположения ребенка и уведомление о том, что он прибыл домой или в школу, настройку доступа к сети по возрасту, блокировку сайтов и приложений с неприемлемым контентом, контроль уровня заряда телефона и другие полезные функции для защиты ребенка в сети.

Также, в пакет Star Guard Family входит приложение Star Guard my, которое защищает смартфон от вирусов, очищает память от ненужных данных, защищает графическим или цифровым ключом важные приложения, проверяет безопасность Wi-Fi соединения.



Для того, чтобы пользоваться Star Guard Family, необходимо подключить услугу используя USSD код *588*3# и установить приложение из Apple Store или Google Play на телефоне одного из родителей. Далее, зарегистрировать в приложении устройство ребенка по номеру мобильного телефона либо e-mail ребенка и внести необходимые настройки. Первые 60 дней с даты подключения, услугой можно пользоваться бесплатно. Далее стоимость составит 18 грн/месяц.













