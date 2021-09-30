Google представляет в Украине новый сайт Google Families с советами

30 сентября 2021, 11:15

Сегодня мы представляем в Украине новый веб-сайт Google Families с полезными ресурсами для семей, воспитывающих детей в цифровом мире в эти непростые времена.

Это сайт для родителей, которые хотят научить детей безопасности в Интернете, настроить родительский контроль или найти качественный контент.



В последнее время родители были вынуждены быстро адаптироваться, когда школы, детские сады и летние лагеря закрылись на карантин. Почти сразу же многие дети обратились к онлайн-сервисам для обучения и развлечений. Быть родителями в наше время — это воспитывать первое поколение детей, которое растет в окружении технологий, когда технологии везде — в школе, дома, даже в кармане.



На сайте Google Families в разделе “Родительский контроль” собраны инструменты, которые помогут родителям установить для ребенка правила пользования цифровым контентом.



Так, в приложении Family Link можно устанавливать правила, которые помогут детям разумно распределять время между обучением, играми и технологиями. С помощью Family Link родители могут создавать контролируемые учетные записи для своих детей, настроить время использования устройства, управлять контентом, который просматривает ребенок, а также следить за его местонахождения (если ребенок имеет при себе телефон). Эти советы помогут вашей семье воспользоваться всеми преимуществами Family Link:



В отчетах об истории приложений можно просмотреть, сколько времени ребенок проводит в любимых приложениях. Если вам кажется, что он использует определенное приложение слишком много, можете ограничить время его использования или вообще скрыть его на устройстве ребенка. Также можно поощрять ребенка пользоваться определенными приложениями чаще, добавив их в список всегда разрешенных.



Детям трудно оценить, сколько времени они проводят со своими устройствами, поэтому стоит установить ежедневное ограничение, чтобы они научились делать перерывы. Если вы подозреваете, что ребенок допоздна пользуется телефоном, можете установить время сна — устройство блокируется до утра. Тогда ничто не будет прерывать сон и нарушать распорядок дня ребенка.



Вы можете в любой момент удаленно заблокировать устройство ребенка, например, когда он ест, делает домашнее задание или когда время сделать перерыв. Так вы поможете ребенку отложить устройство и сосредоточиться на других делах.



Чтобы управлять совместимыми устройствами Android или Chromebook ребенка через Family Link, сначала загрузите приложение с Google Play или Apple App Store.



Кроме этого, в разделе "Родительский контроль" можно узнать больше о функциях родительского контроля, встроенных в продукты Google, в частности о YouTube Kids или функции ограничения на YouTube, как настроить родительский контроль в Google Play или как скрыть результаты откровенного характера с помощью безопасного поиска.



В разделе “Безопасность в Интернете и цифровое благополучие" можно найти ресурсы, которые помогут родителями и детям чувствовать себя безопасно в Интернете и сформировать правильные привычки пользования цифровым контентом.



Вместе со специалистами и педагогами мы разработали инструменты и ресурсы, которые помогут вашей семье научиться заботиться о своей безопасности в Интернете, в частности здесь вы найдете статьи о том, как сделать онлайн-игры приятными и полезными; об ответственном пользования социальными сетями; как находить нужный контент и тому подобное.



В разделе “Развлечения для всей семьи” узнайте, как с помощью технологий можно учиться и развлекаться вместе с семьей. Здесь собраны полезные ресурсы, которые помогут познавать мир, научиться программировать, развить творческие способности или найти полезные приложения.



Раздел “Инструменты для обучения” посвящен инструментам, приложениям и платформам, которые могут пригодиться как в классе, так и при дистанционном обучении. Здесь собрана информация для родителей об инструментах, которыми дети пользуются во время обучения в классе или дома, чтобы помочь им достигать успехов, а также о технологиях, которыми пользуются педагоги, чтобы помочь детям в учебе. Кроме того, надо помнить, что разные ученики в одном классе учатся по-разному, поэтому здесь мы собрали советы о технологиях и инструментах, чтобы помочь педагогам удовлетворить потребности каждого ученика.



На сайте также собрана подборка разнообразных продуктов, которые помогут родителям защитить ребенка в Интернете, находить качественный контент и многое другое, в том числе Google Планета Земля, Google Arts & Culture, приложения, одобренные преподавателями, в Google Play или Google for Education.

Мы постоянно сотрудничаем с детьми и подростками, родителями, правительствами, лидерами отрасли и экспертами в области конфиденциальности, безопасности детей, благополучия и образования для создания лучших, безопасных продуктов для детей и подростков. Надеемся, новый сайт поможет родителям и семьям более уверенно пользоваться современными технологиями и инструментами и сделать пребывание детей в Интернете более безопасным.