Ко Дню защиты детей Киевстар ТВ предоставляет бесплатный доступ к детским ТВ

2 июня 2020, 11:45

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечают Международный день защиты детей.

К этому празднику Киевстар расширил доступ к детскому контенту на платформе Киевстар ТВ и напоминает, как создать безопасное интернет-пространство для самых маленьких.

С 1 по 3 июня можно свободно просматривать 9 детских каналов: Nickelodeon HD, Nickelodeon, NickJr., DUCK TV, Nicktoons, Пиксель, ПЛЮСПЛЮС HD, Малыш TV, Lale. Независимо от пакета услуг трафик не тарифицируется. Для этого достаточно скачать приложение Киевстар ТВ на смартфон или планшет (доступно в GooglePlay та AppStore). Родители могут не волноваться за качество детского контента на ресурсе Киевстар ТВ, ведь он легален и безопасен.

Как социально ответственная компания Киевстар предлагает сервисы не только для досуга и обучения детей, но и для развития безопасной онлайн среды.

Анна Захараш, директор по корпоративным связям Киевстар: "Так, в рамках развития безопасного интернета для детей Киевстар поддержал проект #stop_sexтинг и информационную кампанию "Не_ведись", а также предоставляет доступ к сайту http://stop-sexting.in.ua/ для своих абонентов без списания мегабайтов трафика. На портале можно найти рекомендации для детей, столкнувшихся с угрозами в интернете, и их родителей. Дети и подростки могут обратиться к чат-боту на сайте или в Telegram и получить инструкцию, что делать, если их шантажируют в интернете и требуют контент сексуального характера".

Также Киевстар разработал мобильное приложение StarGuardFamily, которое помогает родителям создать безопасную среду для пользования интернетом для своих детей. В функционал сервиса входят: настройка доступа к сети по возрасту; блокировка сайтов и приложений с неприемлемым контентом, проверка местонахождения ребенка, ограничение пользования смартфоном и приложениями – например, на время занятий в школе; контроль уровня заряда телефона и другие полезные функции для защиты ребенка в сети. Первые 60 дней пользование сервисом является бесплатным, далее стоимость услуги составит 18 грн/месяц. Услугу можно настроить на 10 мобильных устройствах одновременно.

Кроме того, абоненты Киевстар, которые хотят помогать Национальной полиции в поиске пропавших детей, могут присоединиться к инициативе "Поиск детей". На свои мобильные телефоны абоненты, которые были в месте исчезновения и потенциально могут быть свидетелями, получают СМС-сообщения, содержащие информацию о пропавшем ребенке и обстоятельствах его исчезновения.