ONYX BOOX Gulliver – букридер с экраном 10,3” E Ink Mobius

9 октября 2018, 12:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет модель ONYX BOOX Gulliver, оснащенную 10,3-дюймовым экраном E Ink Mobius с пластиковой подложкой и двойным сенсорным слоем. Новинка получила 4-ядерный процессор, 32 ГБ flash-памяти, работает на базе ОС Android 6.0 и поставляется в комплекте с «умной» обложкой и сетевым адаптером питания.





ONYX BOOX Gulliver оснащен 10,3-дюймовым дисплеем E Ink Mobius с двойным сенсорным слоем. Емкостный слой дает возможность использовать функцию multi-touch, а индукционный, производства компании WACOM, со специальным стилусом, позволяет делать зарисовки и рукописные пометки на полях. Стилус распознает 2048 степеней нажатия и дает возможность регулировать толщину линии для художественных набросков и эскизов, а пластиковая основа экрана существенно более устойчива к внешним воздействиям, чем классическая стеклянная подложка. При своих габаритах корпус устройства имеет толщину всего 6,8 миллиметра и весит 325 граммов.



Экран букридера выполнен по технологии «электронная бумага». По сравнению с классическими ЖК и LED-дисплеями он лишь отражает внешний свет, не засвечивается на ярком солнце и не имеет вредной для глаз подсветки. При этом энергопотребление устройства значительно ниже, чем у обычных планшетов.



Новинка оптимальна для чтения учебной, научной и технической литературы, а также нот и прочих документов в форматах PDF и DjVu. При этом поставляется с «умной» обложкой в комплекте, при закрытии переводящей его в спящий режим. Букридер подойдет для школьников, студентов, преподавателей, технических специалистов, музыкантов, пилотов и прочих пользователей, кто работает с документами крупных форматов, а также для использования в качестве электронного учебника.



Букридер оснащен 4-ядерным процессором с тактовой частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ flash-памяти, а также аккумулятором емкостью 4100 мАч, обеспечивающим длительное время автономной работы. ONYX BOOX Gulliver работает на базе ОС Android 6.0, имеет встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth и современный порт USB Type-C для подключения к компьютеру.



Устройство поддерживает все популярные текстовые и графические форматы файлов, позволяет читать на большом количестве языков, устанавливать словарные базы формата StarDict и пользоваться функцией SNOW Field, не требующей полной перерисовки экрана и с существенно сниженным количеством артефактов.