ONYX BOOX MAX 3 – новое поколение полноформатных букридеров

11 ноября 2019, 10:15

Компания МакЦентр представляет модель нового поколения полноформатных букридеров ONYX BOOX MAX 3.

Устройство получило 13,3-дюймовый сенсорный экран на пластиковой подложке и защитное стекло. Система базируется на мощном 8-ядерном процессоре, имеет увеличенный объем оперативной и flash-памяти и работает под управлением ОС Android 9.0. Благодаря двум динамикам есть возможность стереофонического воспроизведения звука, а порт USB Type-C с функцией OTG позволяет подключать клавиатуру, мышь и USB-накопители. Кроме того, в центральную кнопку встроен сканер отпечатка пальца. Новинка уже доступна для российских пользователей.



ONYX BOOX MAX 3 оснащен 13,3-дюймовым дисплеем E Ink Mobius Carta с пластиковой подложкой и двойным сенсорным слоем. Емкостный сенсор поддерживает функцию multi-touch для быстрого масштабирования документов. Индукционный слой производства компании WACOM с помощью специального стилуса позволяет делать зарисовки и рукописные пометки на полях. Экран распознает 4096 степеней давления на стилус, что может быть полезно художникам и дизайнерам. Помимо этого, под экраном имеется кнопка «Обратно» со встроенным сканером отпечатка пальца.



Экран с большой диагональю оптимален для работы с документами, содержащими графики и схемы, просмотра журналов и файлов в форматах PDF и DjVu. Кроме того, программное обеспечение поддерживает функцию Split View, позволяющую выводить на экран и работать одновременно с двумя документами. Благодаря наличию HDMI-входа устройство можно подключать непосредственно к настольному компьютеру, ноутбуку или планшету и использовать в качестве основного или дополнительного монитора. Для использования в этом качестве можно отдельно приобрести оригинальную подставку.



Букридер получил мощный 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ flash-памяти, что значительно повысило быстродействие и скорость отклика, а аккумулятор емкостью 4300 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Устройство управляется современной версией ОС Android 9.0, оснащено Wi-Fi и Bluetooth-модулями, а также портом USB Type-C с поддержкой функции OTG. Благодаря этому к нему можно подключать дополнительные периферийные устройства, не требующие драйверов, такие как USB-накопители, мыши, клавиатуры и т.д. При общем весе 490 граммов толщина корпуса составляет всего 6,8 миллиметра.



ONYX BOOX MAX 3 поддерживает все популярные текстовые форматы файлов, а также аудиофайлы MP3 и WAV, которые можно воспроизводить через два встроенных динамика, а микрофон позволяет делать голосовые заметки. Помимо этого, имеются поддержка TTS-озвучивания, а также предустановленные словарь, браузер и фирменный магазин приложений ONYX Store.



Букридер оптимально подойдет инженерам, программистам, музыкантам, юристам и всем тем, кто читает документы в форматах PDF и DjVu и заботится о своем зрении.

Технические характеристикиДисплей: Экран – сенсорный E Ink Mobius Carta, диагональ – 13,3 дюйма, разрешение – 1650 х 2200, плотность пикселей - 207 ppi, 16 градаций серого цветаПодложка экрана: ПластиковаяТип сенсора: Двойной – емкостный (с поддержкой multi-touch) и индукционный (WACOM с распознаванием 4096 степеней давления)Защита экрана: Антибликовое защитное стеклоДополнительные функции: SNOW Field, Split View, сканер отпечатка пальцевОперационная система: Android 9.0Язык программирования: JavaВозможности управления: Сенсорный экран (стилус, multi-touch), кнопка «Обратно»Процессор: 2 ГГц, 8-ядерный, QualcommОЗУ: 4 ГБПЗУ: 64 ГБАудио: Два динамика (стереофоническое воспроизведение), два микрофонаПроводной интерфейс: HDMI, USB Type-C с функцией OTGБеспроводной интерфейс : Wi-Fi: IEEE 802.11ac с поддержкой 5 ГГц, Bluetooth 4.1Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, DOC, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAVАккумулятор: Литиево-полимерный, емкость - 4300 мАчРазмеры: 310 x 228 x 6,8 ммВес: 490 гЦвет: БелыйКомплектация: Устройство, стилус, кабель HDMI, кабель USB, сетевое зарядное устройство, картридер, защитная пленка, краткое руководство пользователя, гарантийный талонГарантийный срок: 1 годСоответствие стандартам: CE / EAC