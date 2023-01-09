ONYX BOOX Tab X - топовый ридер для чтения и работы с документами

9 января 2023, 12:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, представляет новый полноформатный букридер – модель ONYX BOOX Tab X.

Ридер имеет экран E Ink Mobius Carta размером 13,3 дюйма с гибкой подложкой, повышающей надёжность устройства. Модель имеет двойное сенсорное управление: ёмкостный сенсор позволяет листать страницы, масштабировать их и работать в меню, а индукционный сенсорный слой даёт возможность делать рисунки и рукописные заметки. Букридер получил высокопроизводительную аппаратную платформу: 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Новый графический процессор с технологией BOOX Super Refresh обеспечивает высокую скорость перерисовки и плавность перемещения объектов на экране. Благодаря применению программного дизеринга, создается эффект отображения 256 оттенков серого, значительно улучшая внешний вид картинок.

Встроенный Wi-Fi-модуль поддерживает работу в двух диапазонах, 2,4 ГГц и 5 ГГц и обеспечивает возможность выхода в Интернет, передачи файлов с других устройств и использования онлайн-сервисов, включая сетевые библиотеки, облачные диски, работу в браузере, магазин приложений и многое другое. Модуль Bluetooth 5.0 позволяет подключать к ридеру наушники, беспроводные колонки, внешний пульт управления, педали и другие аксессуары. Благодаря встроенному динамику можно прослушивать музыкальные файлы и аудиокниги, а микрофон позволяет делать голосовые заметки. Ридер имеет разъем USB Type-C поддержкой функции OTG, позволяющей подключать дополнительные устройства: USB-накопитель, мышь, клавиатуру и многое другое. Модель оборудована сканером отпечатка пальца, обеспечивающим дополнительную защиту личных данных. Встроенный G-сенсор автоматически выбирает правильное расположение текста при повороте устройства в пространстве.Предустановленное ПО ридера поддерживает большинство популярных текстовых форматов, а также просматривать картинки и воспроизводить звуковые файлы. Встроенный словарь позволяет переводить иностранные слова непосредственно во время чтения, также есть функция контекстного онлайн-перевода для произвольных фрагментов текста. Модель базируется на операционной системе Android 11 и позволяет устанавливать и использовать различные сторонние приложения, в том числе из магазина Google Play. Используя функцию Text-To-Speech, можно прослушивать содержимое текстовых файлов. Функция Split View позволяет работать с двумя разными приложениями на одном экране одновременно.ONYX BOOX Tab X не только отлично подходит для чтения, но и является идеальным инструментом для работы с документами различных типов, в том числе PDF и DjVu. Ридер имеет корпус из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, а экран дополнительно покрыт защитным стеклом. Аккумулятор повышенной емкости 6300 мАч обеспечивает длительное время автономной работы.