Представлен букридер ONYX BOOX Note 2 с 10,3” экраном E Ink Mobius

27 ноября 2019, 15:45

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет модель ONYX BOOX Note 2.

По сравнению с предыдущей версией в новинке установлен более мощный процессор, а ОС обновлена до версии Android 9.0 Pie. Устройство получило сканер отпечатка пальца, модуль Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц, порт USB Type-C с функцией OTG и аккумулятор большей емкости. Кроме того, установлен более новый сенсор Wacom с поддержкой перьевого ввода, а вес устройства стал меньше. Модель ONYX BOOX Note 2 поступила в продажу в розничные магазины по той же цене, что и предшественница.



ONYX BOOX Note 2 оснащен 10,3-дюймовым дисплеем E Ink Mobius Carta с пластиковой подложкой и двойным сенсорным слоем. Экран модели оснащен емкостным сенсором с поддержкой multi-touch, с помощью которого можно листать страницы и масштабировать документы интуитивно понятными движениями двух пальцев. А под E Ink-панелью располагается индукционный сенсорный слой Wacom, распознающий 4096 степеней давления на стилус и позволяющий делать пометки на полях и рукописные заметки. Дисплей покрыт защитным стеклом с антибликовым покрытием. Под экраном расположена кнопка «Обратно» со встроенным сканером отпечатка пальца.



Программное обеспечение поддерживает функцию Split View, позволяющую выводить на экран и работать одновременно с двумя документами, и функцию SNOW Field, снижающую количество артефактов. В модели реализована функция плавно регулируемой подсветки MOON Light+, обеспечивающая комфортное чтение в условиях любой освещенности и позволяющая пользователю по своему вкусу плавно менять оттенок цвета от холодных до теплых тонов.



Благодаря пластиковой подложке экрана и весу всего 378 граммов его можно спокойно брать с собой в поездки. Помимо этого опционально к нему можно приобрести «умную» обложку, при закрытии переводящую его в спящий режим.



Букридер получил мощный 8-ядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ flash-памяти, что значительно повысило быстродействие и скорость отклика, а аккумулятор емкостью 4300 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Устройство управляется современной версией ОС Android 9.0 Pie, оснащено модулем Wi-Fi, работающим в диапазонах 2,4 ГГЦ и 5 ГГц, и модулем Bluetooth, а также портом USB Type-C с функцией OTG.



ONYX BOOX Note 2 поддерживает все популярные текстовые форматы файлов, а также аудиофайлы MP3 и WAV, которые можно воспроизводить через два встроенных динамика, а микрофон позволяет делать голосовые заметки. Помимо этого, имеются поддержка TTS-озвучивания, а также предустановленные словарь, браузер и фирменный магазин приложений ONYX Store.

Технические характеристикиДисплей: Экран – сенсорный E Ink Mobius Carta, диагональ – 10,3 дюйма, разрешение – 1872 х 1404, плотность пикселей - 227 ppi, 16 градаций серого цветаПодложка экрана: ПластиковаяТип сенсора: Двойной – емкостный (с поддержкой multi-touch) и индукционный (Wacom с распознаванием 4096 степеней давления)Подсветка экрана: MOON Light+Защита экрана: Антибликовое защитное стеклоДополнительные функции: SNOW Field, Split View, сканер отпечатка пальцаОперационная система: Android 9.0 PieЯзык программирования: JavaВозможности управления: Сенсорный экран (стилус, multi-touch), кнопка «Обратно»Процессор: 2 ГГц, 8-ядерный, QualcommОЗУ: 4 ГБПЗУ: 64 ГБАудио: Два динамика (стереофоническое воспроизведение), микрофонПроводной интерфейс: USB Type-C с функцией OTGБеспроводной интерфейс: Wi-Fi: IEEE 802.11ac с поддержкой 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth 4.1Поддерживаемые форматы файлов: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, DOC, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV, CBR, CBZАккумулятор: Литиево-полимерный, емкость - 4300 мАчРазмеры: 249,5 х 177,8 х 7,1 ммВес: 378 гЦвет: ЧерныйКомплектация: Устройство, стилус, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талонЧехол: ОпциональноГарантийный срок: 1 годСоответствие стандартам: CE / EAC