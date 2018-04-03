ONYX BOOX MAX 2 – 13,3” букридер с возможностью использования в качестве монитор

3 апреля 2018, 9:15

Компания МакЦентр представляет модель ONYX BOOX MAX 2, являющуюся третьем поколением устройств с удобным 13,3-дюймовым экраном с пластиковой подложкой.

Букридер выполнен в металлическом корпусе и имеет множество функциональных возможностей, включая передачу данных по протоколам Wi-Fi и Bluetooth. Устройство получило 4-ядерный процессор, увеличенный объем памяти, двойной сенсорный слой и работает на базе ОС Android 6.0. А благодаря наличию HDMI-входа оно может быть использовано в качестве основного или дополнительного комфортного для глаз монитора, для удобства использования которого можно отдельно приобрести оригинальную подставку.



ONYX BOOX MAX 2 оснащен 13,3-дюймовым дисплеем E Ink Mobius Carta с пластиковой подложкой и двойным сенсорным слоем – емкостным, с возможностью использования функции multi-touch, и индукционным, производства компании WACOM, со специальным стилусом, позволяющим делать зарисовки и пометки на полях, поддерживающим 1024 степени нажатия. Помимо этого элементами управления устройством являются четыре кнопки, расположенные на лицевой панели - две кнопки листания, а также кнопки "Меню" и "Обратно".



13,3-дюймовый экран, почти соответствующий формату А4, оптимально подходит для работы с документами, содержащими графики и схемы, просмотра журналов, а также файлов в форматах PDF и DjVu. Вместе с этим в устройстве появился HDMI-вход, благодаря чему его можно подключать непосредственно к настольному компьютеру, ноутбуку или планшету и использовать в качестве основного или дополнительного монитора. Это может оказаться полезным для людей, долгое время проводящих за работой с текстом, например, изучающим учебную или техническую литературу, редакторам и программистам, поскольку отсутствие мерцающей подсветки и принцип формирования изображения методом "электронных чернил" делает чтение с подобного монитора более комфортным для глаз. При подобном виде использования устройства к нему можно отдельно приобрести оригинальную подставку.



Букридер получил 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ flash-памяти, а аккумулятор емкостью 4100 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. ONYX BOOX MAX 2 работает на базе ОС Android 6.0, оснащен встроенным Wi-Fi-модулем и имеет предустановленное приложение Google Play, благодаря чему пользователи могут самостоятельно устанавливать дополнительные программы непосредственно из магазина приложений. В устройстве также имеется модуль Bluetooth, позволяющий пользователям подключать к устройству дополнительные аксессуары.



ONYX BOOX MAX 2 поддерживает все популярные текстовые и графические форматы файлов, включая современный формат FB3, а также позволяет читать документы на большом количестве языков. Помимо этого на устройстве предусмотрена возможность установки словарных баз формата StarDict, а для просмотра перевода слова достаточно выбрать его в тексте. В букридере реализована функция SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижается.



Букридер поддерживает аудиофайлы форматов MP3 и WAV, позволяя воспроизводить звук через наушники или встроенный динамик, а благодаря имеющемуся в устройстве микрофону его можно использовать в качестве диктофона. Корпус устройства выполнен из алюминиево-магниевого сплава и его толщина при весе 550 граммов составляет всего 7,5 миллиметра.