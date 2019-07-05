Мультиварка: что нужно знать при покупке чудо-кастрюли

5 июля 2019, 9:45

Когда на украинском рынке появилась первая техника с завлекающим названием «мультиварка», сложно было представить, что через несколько лет по своему функционалу она сможет заменить традиционную плиту.

Почему же эта чудо-кастрюля пользуется таким повышенным спросом не только среди студентов и холостяков, но у заядлых домохозяек, и как выбрать самую подходящую модель мы выясняли вместе с экспертами категории мелкой бытовой техники сети Фокстрот.

4 причины купить мультиварку

1. Не нужно контролировать процесс приготовления блюда. Все, что требуется сделать: подготовить ингредиенты, нарезать их и загрузить в чашу. Выбрав способ приготовления, устанавливайте необходимую программу и занимайтесь своими делами. Даже если вы забудете выключить технику или задержитесь на прогулке, мультиварка перейдёт в режим автоподогрева и блюдо будет поддерживать заданную температур.

2. Функцию отложенного старта придумали боги. Наполняете чашу с вечера – и утром завтрак готов. Мультиварка помогает максимально сокращать время на приготовление еды, особенно, когда у вас каждая минута на счету.

3. Идеальный вариант для вегетарианцев и веганов. На пару можно готовить очень много блюд, а при тушении или жарке вообще не нужно масло.

4. Незаменимый аксессуар для семейного отдыха! С помощью мультиварки вы сможете готовить еду для себя и детей в любом удобном месте. Главное, чтобы рядом была розетка.



Типы программ мультиварок

В режиме быстрого приготовления, мультиварка удерживает пар внутри, и за счет высокого давления и большой температуры пища готовиться быстрее.

Варка максимально подходит для приготовления котлет, овощей или других продуктов на пару. Также на этой программе удобно варить яйца. Данная функция подойдет для разогрева супа, а в корзинке для пара можно разогревать мясо или рыбу.

Тушение – идеальный режим в мультиварке. В течении необходимого для вас времени прибор поддерживает нужную температуру в закрытом герметичном пространстве. Поэтому каждый ингредиент равномерно протушивается, а блюда получаются восхитительные

Режим «Детское питание» или «Молочная каша» рассчитан на определенный температурный режим, чтобы молоко не подгорело.

Обжаривание (жарка) – один из режимов, при котором устройство используется с открытой крышкой. Есть практически во всех моделях, отлично подходят для быстрой обжарки.

Запекание придерживается температурного режима, который необходимо для приготовления блюд из мяса, рыбы или птицы. Эта программа может использоваться для приготовления выпечки.

Томление или режим низкого давления предназначен для очень медленного и длительного приготовления от 6 до 12 часов. Чем-то похож на приготовление в печи. Этот режим похож на режим «тушение», но в несколько раз медленнее.

Режим разогрева объяснения не требует. Эта программа может также поддерживать постоянную температуру блюда даже после окончания приготовления.

Далее необходимо уделить внимание объему чаши, которая бывает от 2 литров до 6 и более. Выбирайте размер чаши в зависимости от того количества членов семьи и частоты готовки. Для двух людей достаточно 2,5 литров. Семье из 3-4 человек пригодится чаша с объёмом 3-4,5 литров. Чаша на 5-6,5 литров подойдет, если вы готовите сразу на несколько дней или на 5 человек.



Функции и особенности

При выборе мультиварки стоит также обратить внимание на наличие следующих функций:

3D нагрев мгновенно включается после активации мультиварки. Быстро «распаляет» стенки чаши, пропуская стадию постепенного разогрева. Благодаря этой технологии продукты готовятся в 3 раза быстрее, сохраняя полезные свойства, экономя при этом электроэнергию.

Взвешивание продуктов особо востребованная функция для тех, кто любит делать выпечку и десерты, когда каждый грамм влияет на итоговое качество блюда.

Дисплей отображает температуру, режим и много других полезных функций, которые может мультиварка.

Дистанционное управление со смартфона максимально удобная функция, если вы заняты другими делами и нет возможности сходить на кухню, чтобы отследить процесс приготовления.

Защита от детей – необходимая функция кухонного прибора, поскольку все детишки очень любопытны!

Мультиповар поможет самостоятельно определить необходимое время и температуру для приготовления заданного блюда.

Отсрочка старта (таймер) – любимая функция! Поможет делать завтрак к нужному времени, а также разогреет ужин к вашему приходу. Готовое блюдо будет горячим, так как этот режим включается автоматически после завершения приготовления.

Фритюрница – приготовить картофель фри можно в считаные минуты даже без особых навыков.

Возможности мультиварки могут быть безграничными. Главное её призвание – облегчить процесс готовки и ускорить его в несколько раз. Стоит один раз попробовать, и вы не захотите возвращаться к плите.