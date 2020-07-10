Philips представляет чайную систему с технологией низкотемпературного нагревания

10 июля 2020, 12:15

Освежающий зеленый, изысканный цветочный белый, сладковатый и терпкий пуэр или классический черный – вкус, аромат и полезные свойства любого чая можно раскрыть по-новому, если превратить привычные вещи в маленький ритуал.

Освоить тонкости заваривания, подобрав верную температуру и время, и выпить утреннюю чашку чая без суеты. Новая чайная система Philips с технологией низкотемпературного нагревания создана для того, чтобы любой момент наедине с собой можно было провести с удовольствием и пользой.



Чайные листочки камелии китайской (именно так называется растение семейства чайных), кусочки фруктов и ягод медленно раскрывают свой вкус и аромат при постепенном нагревании. Каждый из ингредиентов сохраняет свои питательные вещества и антиоксиданты при правильной, индивидуально подобранной температуре и времени заваривания. От этого зависит и натуральный цвет напитка. Например, листья самых высококачественных сортов китайского зеленого чая запариваются около минуты, а температура воды должна быть в пределах 75 градусов.



Правильно заваренный чай – это лучший напиток от усталости; в нем содержатся в большом количестве биоактивные вещества, микроэлементы и витамины. Все они поддерживают тонус организма и благотворно влияют на его состояние, нормализуют пищеварение, а повышенное содержание антиоксидантов помогает укрепить иммунитет.



Чайная система Philips позволяет задавать температуру нагрева от 40 до 100 градусов и поддерживать ее на протяжении определенного времени. Так, температура 70 градусов может поддерживаться до 2 часов после первого кипячения, чтобы заварить травяной чай из растений, цветов, семян и почек. Для фруктового чая есть отдельный режим, который предусматривает заваривание при высокой температуре в течение 20 минут. Точное время можно установить с помощью встроенного таймера.



Приготовить чай можно как в специальном фильтре, так и в самом стеклянном чайнике объемом 1,5 литра без использования отдельного заварочного чайника.



Новую чайную систему можно использовать не только «по прямому назначению». На «водяной бане» легко растопить шоколад для десерта, приготовить на завтрак полезную кашу или вареное яйцо, в обед – подогреть овощной крем-суп; а также развести сухую детскую смесь. Все это возможно сделать с помощью стеклянной чаши, которая устанавливается в чайник.



В меню чайной системы доступно 8 режимов работы (как с чашей, так и без нее), которые можно выбрать на электронной панели управления:



Низкотемпературное нагревание

Детская смесь

Яйца

Поддержание тепла

Кипячение

Суп

Каша

Фруктовый чай



После окончания работы чашу можно безопасно достать из чайника за ручку и поставить в специальный держатель для подачи и хранения. Вся конструкция легко собирается и разбирается, ее удобно мыть. Для экономии времени любую программу можно включить в режиме отсрочки приготовления.



Элементы чайной системы выполнены в оттенке «шампань», а за нежным дизайном стоят надежные технологии. Например, за контроль температурного режима отвечает технология Strix, позволяющая предотвратить перегрев или пригорание. Прочный стеклянный корпус чайника и оптимизированные кривые нагрева обеспечивают лучший результат распределения температуры. Широкое отверстие горлышка чайника и тач-панель управления позволяют легко очистить любую деталь чайной системы.