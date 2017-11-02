Body Fat Scale – первые смарт-весы Huawei

2 ноября 2017, 13:15

Компания Huawei готовится к анонсу своих первых смарт-весов - Body Fat Scale.



Согласно официальным данным, грядущая новинка представляет собой достаточно простые напольные часы, которые, однако, наделены поддержкой определения важных параметров человеческого организма: измерение веса, процентной доли жира, мышц и костей в организме, а также индекса тела и скорости метаболизма. Всего 9 параметров.

Масса и процентное содержание жира отображаются на экране весов. А вот другие параметры можно отслеживать через специальное приложение на своем смартфоне. При всем этом весы автоматически распознают до 10 зарегистрированных пользователей, записывая прогресс показателей в персональные таблицы. К слову, «на борту» также присутствует специальная система оповещений, которая помогает проводить одни и те же замеры в одно и то же время суток.Стоимость новинки пока остается неизвестной, как, впрочем, и точная дата релиза.