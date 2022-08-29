Новые пылесосы Scarlett SC-VC80H11 и Silver Line SC-VC80C71

29 августа 2022, 13:45

Циклоническая система сбора пыли, компактность и легкость в использовании.



Для заказа доступны новинки от Scarlett: пылесосы SC-VC80H11 и Silver Line SC-VC80C71 мощностью 600 и 1800 Вт соответственно.





Пылесос «циклон» Silver Line SC-VC80C71 – функциональный для больших и маленьких помещений, а пылесос SC-VC80H11 не требует места для хранения из-за своей вертикальной формы.



Оба прибора имеют стильный дизайн и циклоническую систему сбора загрязнений, которая позволит всегда сохранять дом в чистоте. Плюсом является и наличие HEPA фильтра, удерживающего до 99% пыли. Он легко моется и рассчитан на весь срок службы прибора.



Кроме того, благодаря эргономичному дизайну, пылесосы прекрасно впишутся в любой интерьер, не создавая визуального шума, а уборка станет приносить одно удовольствие.