Индивидуальный подход к волосам с Philips SenseIQ

20 октября 2020, 15:15

Волосы каждого из нас так же уникальны, как и мы сами. Залог красоты волос – здоровье, в основе которого лежит правильный и бережный уход.

Philips представляет фен и выпрямитель, оборудованные революционной технологией SenseIQ, которая способна обеспечить индивидуальный подход к уходу за волосами



Технология SenseIQ:



Чувствует: специальный сенсор непрерывно сканирует волосы во время использования и определяет их состояние, измеряя температуру;

Адаптируется: фен подстраивает температуру воздушного потока, а выпрямитель – температуру нагрева пластин под состояние волос, следя за тем, чтобы они не перегревались;

Заботится: сохраняет естественную влагу в волосах, делая их живыми, блестящими и более устойчивыми к повреждениям.



Шелковистые, гладкие, ухоженные волосы – важный атрибут красоты и здоровья, а значит правильный и качественный уход за ними всегда в приоритете. Грязь и пыль мегаполиса, перепады температур, заломы от резинок, сушка феном или укладка с помощью утюжка – ежедневная рутина, неизбежно влияющая на здоровье волос. На помощь приходят технологии: компания Philips разработала технологию SenseIQ, которая обеспечивает индивидуальный подход к уходу за волосами. Этой технологией оборудованы две новинки компании: фен и выпрямитель для волос – приборы, которыми мы пользуемся чаще всего. Гаджеты собирают информацию о волосах в процессе использования и, основываясь на этих «показаниях», подбирают оптимальную температуру, позволяя избежать пересушивания и сохранить красоту волос.



В то время как другие продвинутые бьюти-гаджеты измеряют температуру собственного воздушного потока или нагрева пластин и делают так, чтобы она не превышала определенный уровень, приборы с технологией SenseIQ обеспечивают полностью индивидуальный подход. Цифровой инфракрасный сенсор непрерывно сканирует волосы и определяет их реальное состояние, измеряя температуру. В течение всего времени работы прибора «умный» микропроцессор анализирует информацию о температуре волос и подстраивает температуру воздушного потока или нагрева пластин, чтобы не допустить перегрева волос. Благодаря этому в волосах сохраняется естественная влага, что в свою очередь делает их сияющими, гладкими, блестящими и – главное – помогает сохранить здоровыми, даже если вы используете прибор каждый день.



Новая технология SenseIQ представлена в двух приборах:



Благодаря инновационной конструкции новый фен создает мощный воздушный поток и сушит волосы быстро и бережно. Во время работы он сканирует волосы и подстраивает температуру под их состояние более 12 000 раз[1], а усиленная система ионизации снимает статическое электричество и делает волосы невероятно гладкими и блестящими.



Прибор имеет пять предустановленных режимов: быстрый, бережный, укладка, завивка и массаж. В комплекте есть 3 насадки: концентратор для укладки, диффузор для придания объема и завивки и вибрирующая массажная насадка для расслабления кожи головы и стимулирования притока питательных веществ к волосам. При этом прибор оснащен системой интеллектуального распознавания насадок – при установке насадки он автоматически настраивает оптимальный режим, а технология SenseIQ работает как в режимах сушки, так и в режимах укладки. Кроме того, пользователь может выбрать ручной режим и самостоятельно настраивать температуру и скорость воздушного потока.



Страх испортить волосы из-за воздействия высокой температуры и эффект наэлектризованности от использования выпрямителей остается в прошлом. Прибор измеряет температуру волос и подстраивает под них температуру нагрева пластин более 20 000 раз за время укладки[2], обеспечивая превосходный результат, но при этом не перегревая волосы.



Кроме того, новый выпрямитель Philips оборудован уникальной системой ионизации Tetra Ionic. Она состоит из четырех генераторов ионов и двух каналов распределения ионов, которые расположены на обеих рукоятках выпрямителя. Генераторы выпускают ионы с двух сторон каждого канала, и они равномерно распределяются по всей ширине пряди, эффективно снимая статическое электричество и делая волосы невероятно гладкими и сияющими.



Выпрямитель имеет три предустановленных режима для разных типов волос: стандартный, бережный и быстрый. Во всех трех режимах работает технология SenseIQ. Помимо этого, можно самостоятельно настроить один из четырнадцати температурных режимов от 120 до 230°C. В комплекте с выпрямителем есть стильный чехол, разворачивающийся в термостойкий коврик, а также защитный колпачок для удобства хранения.

