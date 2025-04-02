Ученые раскрыли механизм "шестого чувства"

2 апреля 2025, 11:45

Ученые из Института эмпирической эстетики Макса Планка (MPIEA) установили, что особые мозговые волны формируют способность человека «предвидеть» предстоящие события.

Результаты исследования опубликованы в журнале в журнале Nature Communications.По словам ученых, способность «предсказывать будущее» часто проявляется в повседневной жизни. Ею пользуются музыканты, подгадывающие идеальное время для воспроизведения ноты, и боксеры, уклоняющиеся от ударов. Мозг можно рассматривать как удивительный инструмент, который помогает избежать неожиданностей.Исследование выявило ключевую переменную, формирующую способность к предвидению — вероятность во времени. Она осуществляется с помощью в мозговых колебаний в диапазонах частот альфа — от семи до 12 Герц, и бета — от 15 до 30 Герц.Эксперимент показал, что чем более предсказуемо событие, тем сильнее выражены эти нейронные колебания.