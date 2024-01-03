X потеряла 71% стоимости после того, как соцсеть купил Илон Маск

3 января 2024, 14:45

Макс купил Twitter за $44 млрд в 2022 году, а стоимость уже переименованной платформы X на конец ноября 2023 года упала на 71,5%, пишет Axios со ссылкой на оценки Fidelity, владеющего долей в X Holdings.



Отдельно отмечается, что стоимость упала на 10,7% в ноябре, когда Маск послал бойкотирующих рекламодателей X к черту.