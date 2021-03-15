15 марта 2021, 0:13

В США остановлено введение санкций против Xiaomi - компания приветствует решение

Xiaomi приветствует решение суда от 12 марта по североамериканскому восточному времени (EST), в соответствии с которым останавливается введение санкций Министерства обороны США относительно Xiaomi как Китайской коммунистической военной компании (CCMC). Согласно решению суда, полностью и немедленно отменяется действие распоряжения 13959 об ограничении на приобретение ценных бумаг Xiaomi гражданами США и требования их продать.



Xiaomi подчеркивает еще раз, что является публичной и независимой компанией, которая производит потребительскую электронику исключительно для гражданского и коммерческого использования.



Xiaomi считает решение о внесении ее в список ССМС чрезмерным и претенциозным, и судья с этим соглашается. Компания продолжит требовать от суда признания решения незаконным и исключения компании из списка на постоянной основе.



Xiaomi - молодая и энергичная технологическая компания. Мы предлагаем потребителям во всем мире наши продукты, в частности смартфоны и смарт-телевизоры, по честной цене. Мы продолжаем сотрудничать с нашими глобальными партнерами, чтобы каждый человек мог наслаждаться жизнью благодаря инновационным технологиям.



Решение суда является публичным и общедоступным https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2021cv0280-21

