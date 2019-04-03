Платежные системы помогают микробизнесу стереть границы

Платежная система FONDY позволила микробизнесу бесплатно интегрировать на сайт сервис интернет-эквайринга. Даже индивидуальные предприниматели и фрилансеры начали принимать платежи от клиентов со всего мира, стирая границы и опережая конкурентов.
Основная задача платежных систем – обработка транзакций онлайн на веб-ресурсах и в мобильных приложениях. Они помогают сэкономить до нескольких сотен долларов на покупке оборудования, упростить процесс оплаты и ускорить прием платежей.
Платежная система FONDY помогла микробизнесу стереть границы. Она позволила осуществлять выплаты в Украине, Европе и странах СНГ. Принимать платежи можно в 100+ локальных валютах, включая гривну, доллар и евро.
Подключаясь к платформе, предприниматель существенно расширяет границы:
- получает автоматические отчеты с детальной информацией о каждом переводе средств;
- предоставляет клиентам счета на сайте, в социальных сетях, на SMS и email;
- повышает безопасность бизнеса в интернете: двухфакторная идентификация, безопасная передача данных от клиента, автоматические отклонение мошеннических транзакций;
- если потребуется, пользователь платежной системы FONDY может вернуть средства клиенту в течение нескольких минут, вместо стандартных 7-14 дней.
Особое внимание уделяется разработке и внедрению уникальных технологических решений. Например, покупатели в палатках с уличной едой могут расплатиться банковской картой. Продавец сможет принять платеж через смартфон, используя NFC-технологию.
Пользователю не нужно платить за подключение к платежной системе. Комиссия взимается за транзакции, зависит от оборота бизнеса. Прием платежей на сайте осуществляется тремя способами:
- создание и размещение на сайте платежной кнопки;
- установка готового модуля на веб-ресурсе, если он размещен на Wordpress, VirtueMart, OpenCart или других системах управления контентом;
- выставление счета за 5 минут в социальных сетях, на электронную почту, в мессенджер или другими способами с помощью онлайн-инвойсинга.
Международная платежная система FONDY позволяет оперативно мониторить состояние бизнеса. Владелец микробизнеса может с мобильного устройства посмотреть аналитику по платежам, конверсию, узнать детали проведенной транзакции. Загружать и анализировать отчеты можно в любом формате. Детали бесплатного подключения интернет-эквайринга здесь.