Регистрация ФОП, что нужно знать начинающим предпринимателям

Открыть свой бизнес простая задача и одним наиболее распространенным форматом является физлицо-предприниматель. Если вы хотите легально вести бизнес, то вам обязательно потребуется регистрация ФОП, а в этом процессе вам поможет консалтинговая компания StartCompany, которая сопровождает предпринимателей на всех этапах, начиная с подачи документов и заканчивая выбором системы налогообложения.
Кому подходит ФОП
Давайте для начала разберемся что-же такое ФОП, это форма ведения бизнеса, при которой физ лицо регистрируется как предприниматель без создания юридического лица. Такой формат подойдет для:
Фрилансеров;
Владельцев интернет-магазинов;
Консультантов и коучей;
Парикмахеров, мастеров маникюра и т.д.;
Ключевой плюс ФОП, это простая регистрация и ведение отчетности.Этапы регистрации ФОП
Регистрационный процесс состоит из таких этапов:
• Выбор вида деятельности - определитесь чем вы будете заниматься. Это необходимо для налогообложения и отчетности;
• Подача заявления - есть два варианта: обратиться к специалистам или зарегистрироваться онлайн;
• Система налогообложения - зачастую предприниматели выбирают единый налог;
• Банковский счет - он необходим для приема платежей;
• Регистрация в налоговой - она происходит автоматически при подаче заявления, но обязательно проверьте корректность данных.
Почему лучше обратиться к специалистам
Процесс регистрации ФОП хоть и простой, но в ходе оформления могут возникнуть некоторые нюансы:
• Неправильный выбор КВЭД;
• Неправильно заполненные документы;
• Неверно подобранная группа налогообложения и др.;
Обращение к специалистам позволяет избежать этих рисков. Консалтинговые компании помогают:
• Правильно подобрать систему налогообложения;
• Корректно оформить документы;
• Сэкономить время;
• Помогут с отчетами в будущем;
• Получить консультации по дальнейшему ведению бизнеса.
Первый шаг к собственному бизнесу, это регистрация ФОП. При правильном подходе этот процесс занимает минимум времени и открывает широкие возможности для развития. И если вы хотите начать работать без лишних сложностей, лучшим вариантом будет обратиться к специалистам. Это позволит сосредоточиться на главном - развитии своего дела.