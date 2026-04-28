Регистрация ФОП, что нужно знать начинающим предпринимателям

28 апреля 2026, 10:55

Открыть свой бизнес простая задача и одним наиболее распространенным форматом является физлицо-предприниматель. Если вы хотите легально вести бизнес, то вам обязательно потребуется регистрация ФОП, а в этом процессе вам поможет консалтинговая компания StartCompany, которая сопровождает предпринимателей на всех этапах, начиная с подачи документов и заканчивая выбором системы налогообложения.

Давайте для начала разберемся что-же такое ФОП, это форма ведения бизнеса, при которой физ лицо регистрируется как предприниматель без создания юридического лица. Такой формат подойдет для:

Фрилансеров;

Владельцев интернет-магазинов;

Консультантов и коучей;

Парикмахеров, мастеров маникюра и т.д.;

Ключевой плюс ФОП, это простая регистрация и ведение отчетности.

Регистрационный процесс состоит из таких этапов:

• Выбор вида деятельности - определитесь чем вы будете заниматься. Это необходимо для налогообложения и отчетности;

• Подача заявления - есть два варианта: обратиться к специалистам или зарегистрироваться онлайн;

• Система налогообложения - зачастую предприниматели выбирают единый налог;

• Банковский счет - он необходим для приема платежей;

• Регистрация в налоговой - она происходит автоматически при подаче заявления, но обязательно проверьте корректность данных.

Процесс регистрации ФОП хоть и простой, но в ходе оформления могут возникнуть некоторые нюансы:

• Неправильный выбор КВЭД;

• Неправильно заполненные документы;

• Неверно подобранная группа налогообложения и др.;

Обращение к специалистам позволяет избежать этих рисков. Консалтинговые компании помогают:

• Правильно подобрать систему налогообложения;

• Корректно оформить документы;

• Сэкономить время;

• Помогут с отчетами в будущем;

• Получить консультации по дальнейшему ведению бизнеса.

Первый шаг к собственному бизнесу, это регистрация ФОП. При правильном подходе этот процесс занимает минимум времени и открывает широкие возможности для развития. И если вы хотите начать работать без лишних сложностей, лучшим вариантом будет обратиться к специалистам. Это позволит сосредоточиться на главном - развитии своего дела.