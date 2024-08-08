8 августа 2024, 14:50

Регистрация компании в Гонконге может стать стартом для предпринимателей, стремящихся расширить свое присутствие на азиатских рынках. С его прозрачной правовой системой, низкими налогами и выгодным положением в Азии, регистрация бизнеса в Гонконге открывает возможности для дальнейшего роста и экспансии в соседние страны.

В статье представлено общее введение в правовую среду этой юрисдикции, которое может стать важным источником информации для тех, кто планирует открыть компанию в Гонконге.

Определение типа компании

Первый шаг, который должны предпринять лица, желающие зарегистрировать компанию в Гонконге, — выбрать подходящую форму. Среди иностранных соискателей популярна Private Limited Company, Ltd. Этот тип компании характеризуется следующими преимуществами:

Ограниченная ответственность учредителей.

Низкие затраты на обслуживание.

Возможность гибко управлять своими финансами.

Регистрация LTD в Гонконге позволяет воспользоваться гибкостью в структуре капитала и распределении прибыли. Это позволяет минимизировать риски и оптимизировать налоговое бремя, обеспечивая тем самым рост бизнеса в международной среде.

Этапы регистрации компании в Гонконге

Помимо выбора организационной формы, другими шагами в процессе регистрации компании в Гонконге являются:

1. Выбор названия компании.2. Подготовка учредительных документов.3. Регистрация гонконгской компании в Companies Registry + уплата пошлин.

Для ведения финансовых операций необходимо открыть корпоративный банковский счет в Гонконге. В зависимости от вида деятельности, может потребоваться получение дополнительных лицензий или разрешений.

Регистрация фирмы в Гонконге: возможности по секторам

Для компаний в сфере торговли Гонконг предоставляет доступ к международным рынкам через свои свободные торговые соглашения, нулевые таможенные пошлины на большинство товаров. Создание IT компании в Гонконге позволит получить доступ к высокоразвитой инфраструктуре, правительственной поддержке стартапов, крупному пулу квалифицированных специалистов.

В индустриальном секторе, включая производство и логистику, Гонконг обеспечивает эффективные транспортные и логистические сети, что важно для компаний, занимающихся производственными процессами и дистрибуцией. Для финансовых компаний Гонконг является важным глобальным финансовым хабом с развитой банковской системой и возможностью легкого доступа к капиталу. К слову, финтех в Гонконге — одна из самых быстрорастущих сфер.

Налоги и отчетность в Гонконге

Гонконг предлагает благоприятные налоговые условия для бизнеса:

Корпоративный налог — 8.25% на первые 2 млн HKD прибыли и 16.5% на прибыль свыше этой суммы. Налогообложение прибыль из иностранных источников 0%.НДС отсутствует.

Компания обязана ежегодно подавать налоговые декларации и отчетность. В целом, Гонконг предлагает благоприятную деловую среду, что делает его привлекательным для стартапов и международного бизнеса. Команда бизнес-консультантов YB Case может оказать полное сопровождение в регистрации компании в Гонконге.