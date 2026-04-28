Израиль впервые развернул систему "Железный купол" за пределами своих границ

28 апреля 2026, 11:45

Израиль направил в ОАЭ систему противовоздушной обороны «Железный купол» с войсками для ее эксплуатации еще в начале войны с Ираном.

Об этом сообщает Axios, со ссылкой на источники. Отмечается, что этот шаг стал значительным расширением военного и оборонного сотрудничества между Израилем и ОАЭ, достигнув нового уровня в рамках их партнерства.



В ответ на ракетные и беспилотные атаки Ирана на территорию ОАЭ, а также после телефонного разговора между премьером Израиля Нетаниягу и президентом ОАЭ аль-Нахайяном, Израиль решил отправить батарею «Железного купола». Это стало первым случаем, когда Израиль развернул систему за пределами своих границ.



Экс-сотрудник Совета нацбезопасности ОАЭ аль-Отаиба отметил, что Израиль стал одним из главных союзников ОАЭ, предоставив реальную военную и дипломатическую помощь. «Мы этого не забудем», - подчеркнул высокопоставленный эмиратский чиновник, отмечая важность помощи Израиля в этот критический момент.