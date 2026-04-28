РФ начала бить по Украине новой крылатой ракетой С-71К "Ковер"

28 апреля 2026, 10:15

Как сообщили в ГУР, ракета разработана российской "Объединенной авиастроительной компанией" под запуск с истребителя Су-57.

Она оснащена осколочно-фугасной авиабомбой ОФАБ-250-270 массой 250 кг, которая крепится на носу. Три топливных бака обеспечивают возможную дальность до 300 км.С-71К "Ковер" впервые была применена в конце 2025 года. В ГУР МОУ отмечают, что подавляющее большинство электронных компонентов иностранного происхождения — американского, китайского, швейцарского, японского, немецкого, тайваньского и ирландского производства.