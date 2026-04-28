З 1 травня змінюються правила подачі відстрочок

ТЦК більше не приймають документи напряму.
Подати заяву тепер можна лише двома шляхами: через «Резерв+» або через ЦНАП, де документи скануються, а оригінали залишаються у вас. Процес розгляду займає 7–14 днів, протягом яких мобілізація та направлення на ВЛК не здійснюються.
Підстави для відстрочки залишаються незмінними:
працівники критично важливих сфер, депутати, судді, дипломати.
сімейні обставини — багатодітні, одинокі батьки, діти з інвалідністю.
особи з інвалідністю, непридатні за станом здоров'я, звільнені з полону, родичі загиблих.
студенти, викладачі та науковці.
догляд за тяжкохворими родичами (одна з найскладніших підстав).