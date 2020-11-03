ПриватБанк начал выпуск карт UnionPay

3 ноября 2020, 12:15

ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной системы UnionPay International, которыми можно расплачиваться в Китае, Украине и еще более 170 стран мира, а также пользоваться эксклюзивными предложениями и скидками UnionPay.



Как сообщили в банке, клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay “Универсальная” уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка . В ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.

“Выпуск ПриватБанком первых украинских карт UnionPay - это новые возможности для наших клиентов и банка в рамках интеграции в мировую финансовую систему. Эти карты в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами. Кроме того, карты ПриватБанк UnionPay открывают украинцам новые преимущества глобального шоппинга на торговых площадках партнерах крупнейшем мировой платежной системы”, - отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.“Мы ценим наше сотрудничество с такими профессионалами как ПриватБанк, миссия которых предоставление финансовых услуги высочайшего качества. Банк первым запустил сотрудничество с UnionPay в Украине и мы надеемся на колоссальный успех наших совместных проектов!” - сказал Алексей Шевцов, представитель платежной системы в регионе.Начиная с декабря 2019 года пользователи платежных карт UnionPay могут использовать их в сети ПриватБанка - расплачиваться в гостиницах, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с помощью карт UnionPay можно снимать наличные в банкоматах ПриватБанка по всей стране.UnionPay International предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 179 странах мира. Карты UnionPay эмитируется в более чем 61 странах. UnionPay International обеспечивает высококачественные, экономически эффективные и безопасные трансграничные платежные услуги для крупнейшей в мире клиентской базы держателей карт, обеспечивая удобные местные услуги быстро растущему числу глобальных держателей карт UnionPay и торгово-сервисных предприятий.На сегодняшний день на долю UnionPay приходится самый большой в мире объем расходов по картам.