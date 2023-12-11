В Украине откроют крупнейший реабилитационный центр для военных

11 декабря 2023, 13:45

Министерство обороны Украины и проект RECOVERY Виктора и Елены Пинчук – подписали меморандум о сотрудничестве.

В рамках партнерства запланирована реконструкция крупнейшего реабилитационного центра для военнослужащих в одной из областей Украины. Местонахождение будущего проекта не разглашается из соображений безопасности.Известно, что центр сможет оказывать помощь более 100 защитникам и защитницам одновременно. Как и все центры сети, он будет обустроен по мировым стандартам инклюзивности и технологичности.На сегодня 8 реабилитационных центров RECOVERY уже предоставляют бесплатные услуги в Киеве, Львове, Ровно, Виннице, Одессе (два центра) и Днепровщине (два центра). Всего в центрах RECOVERY уже получили реабилитационную помощь более 5 000 пациентов.