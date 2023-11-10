В Ровно начал работу реабилитационный центр для раненых военных RECOVERY

10 ноября 2023, 12:15

Центры RECOVERY основали и реализуют Виктор и Елена Пинчук.

Новый центр национальной сети сможет оказывать качественную реабилитационную помощь более 1000 военнослужащим ежегодно. И еще немного фактов:

▪️ Мультидисциплинарная команда специалистов: в зависимости от нужд раненого работает с ним по индивидуальной программе;▪️ Современные технологии для реабилитации охватывают весь спектр функциональных нарушений пациентов;▪️ 50 койко-мест, палаты оборудованы многофункциональными кроватями с электроприводом и соответствующей мебелью;▪️ Все пространство центра обустроено с учетом мировых стандартов инклюзивности.Помимо Ровно, инновационные реабилитационные центры для военных RECOVERY уже функционируют во Львове, Виннице, Киеве, Одессе (два учреждения) и в Днепропетровской области (два учреждения). Основатели проекта планируют к концу 2024 года расширить сеть как минимум до 16 центров и 700 койко-мест.