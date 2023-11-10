В Ровно начал работу реабилитационный центр для раненых военных RECOVERY

Центры RECOVERY основали и реализуют Виктор и Елена Пинчук.
Новый центр национальной сети сможет оказывать качественную реабилитационную помощь более 1000 военнослужащим ежегодно. И еще немного фактов:
▪️ Мультидисциплинарная команда специалистов: в зависимости от нужд раненого работает с ним по индивидуальной программе;
▪️ Современные технологии для реабилитации охватывают весь спектр функциональных нарушений пациентов;
▪️ 50 койко-мест, палаты оборудованы многофункциональными кроватями с электроприводом и соответствующей мебелью;
▪️ Все пространство центра обустроено с учетом мировых стандартов инклюзивности.
Помимо Ровно, инновационные реабилитационные центры для военных RECOVERY уже функционируют во Львове, Виннице, Киеве, Одессе (два учреждения) и в Днепропетровской области (два учреждения). Основатели проекта планируют к концу 2024 года расширить сеть как минимум до 16 центров и 700 койко-мест.