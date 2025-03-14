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14 марта 2025, 8:45

McDonald's возвращает завтраки

В течение месяца завтраки вернуть в заведения Львова, Луцка, Тернополя, Ивано-Франковска, Яремче и Ковеля.

Исключением остаются рестораны в восточных областях из-за тревог.


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