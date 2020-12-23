Raketa становится Rocket и выходит на международный уровень

23 декабря 2020, 10:15

Украинский сервис доставки объявил о начале работы на Кипре и смене названия.

Сервис доставки Raketa стал международной компанией. С сегодняшнего дня курьеры с оранжевыми рюкзаками начинают возить заказы в Никосии — столице Кипра. Эта страна стала первой в рамках международной экспансии — Raketa планирует покрыть десять стран в 2021 году.

В связи с выходом на международный рынок Raketa будет называться иначе. Новое название компании — Rocket. При этом айдентика сохранится, поэтому у клиентов в Украине не возникнет проблем с ренеймингом любимой службы доставки.



«В большинстве стран такого слова, как «ракета», не существует. Поэтому было принято решение, сохранив то, что уже создано в Украине, развиваться на новых рынках. Бренд Rocket будет понятен во всем мире, и останется узнаваем здесь», — рассказал Олег Любарец, директор по маркетингу сервиса Rocket.

Кипр станет для Rocket стартовой площадкой. Уже в марте компания планирует начать работу в Нидерландах, а после — покрыть еще ряд европейских стран. При этом развитие в Украине не останавливается — уже до конца года Rocket запустится в Кропивницком. Он станет 27-м украинским городом и 18-м областным центром.

Смена названия в Украине будет происходить постепенно. Первыми новый бренд заметят пользователи англоязычной версии приложения. В течение нескольких недель Rocket появится на новых рюкзаках курьеров, а также их фирменной одежде.