Украинский сервис Rocket расширяет покрытие на Кипре

2 июня 2021, 14:15

Оранжевые рюкзаки появились в популярном курортном городе Лимасол.

Rocket продолжает европейскую экспансию. Со вчерашнего дня курьеры с оранжевыми рюкзаками доставляют заказы в популярном туристическом городе Лимасол на южном побережье Кипра.

Лимасол — второй город на Кипре, в котором работает услуга доставки от Rocket. В декабре прошлого года сервис был запущен в столице Республики Кипр — Никосии. Теперь же туристы и жители Лимасола смогут заказывать еду на дом, в офис, или прямо на пляж.В ближайшие недели в Лимасоле будет действовать бесплатная доставка на все заказы, а также скидки до 50% в ряде заведений. К Rocket уже подключены десятки ресторанов города, и в дальнейшем их число будет увеличиваться.

Сервис доставки Rocket основан в Украине в марте 2018 года под названием Raketa. С выходом на международный рынок, компания сменила название на понятное для большинства людей в мире слово Rocket. Это название в полной мере раскрывает высокую скорость доставки — до 60 минут, из которых непосредственно курьеры тратят на дорогу до 20 минут.

Кипр стал для Rocket стартовой площадкой при выходе на международный уровень. Сервис уже работает в Нидерландах, а до конца 2021 года планирует покрыть десять европейских стран. При этом развитие в Украине не останавливается — Rocket уже работает в 28 городах и в скором времени начнет доставку еще в ряде областных центров.