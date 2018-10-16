Air Moldova перешла под контроль румынского лоукостера Blue Air

16 октября 2018, 10:15

В конкурсе на приватизацию молдавского национального перевозчика Air Moldova победила местная компания Civil Aviation Group, основным владельцем которой является румынский лоукостер Blue Air (его флот насчитывает 30 ВС Boeing, которые летают по 80 маршрутам).

Это единственная компания, участвовавшая в конкурсе. По условиям сделки, группа должна заплатить 1,2 млрд леев (61 млн. евро), из них 50 млн леев (2,56 млн. евро) пойдет в бюджет Молдавии, остальные же средства направят на погашение долгов перевозчика.

Civil Aviation Group взяла на себя обязательство по модернизации и расширению флота, увеличению количества экипажей и направлений. Согласно стратегии нового собственника, Air Moldova к 2020 году. откроет 11 новых рейсов, а в 2021 году. начнутся полеты из Кишинева в США, Канаду и Китай. Впрочем, планы по увеличению флота не отвечают планам по развитию дальнемагистральных перевозок. Так, к 2021 году флот оператора должен увеличиться до 14 узкофюзеляжных самолетов семейства Airbus A320 и региональных Embraer 190. Предполагается, что общее количество пилотов и членов экипажей возрастет с 180 человек в 2018 года до 380 в 2021 году.

Эксперты утверждают, что все это будет способствовать превращению аэропорта Кишинева в международный хаб.