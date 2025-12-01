Європейський винищувач майбутнього застряг у суперечках розробників

1 декабря 2025, 10:15

Франко-німецько-іспанський проєкт винищувача Scaf для заміни Rafale і Eurofighter до 2040 року гальмують розбіжності щодо лідерства та управління програмою.

Scaf задумувався як флагман європейської оборони: спільний винищувач, дрони, мережа зв’язку, щоб менше залежати від США. Але Dassault вимагає формального лідерства у розробці літака і «професії архітектора», тоді як Німеччина і Іспанія через Airbus наполягають на рівній ролі. Політики підштовхують до компромісу, але без вирішення питання, хто головний конструктор, дедлайн 2040 року виглядає все більш теоретичним.