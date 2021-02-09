Клавиатура Cougar Vantar AX Black адресована любителям игр

9 февраля 2021, 10:45

Компания Cougar анонсировала клавиатуру Vantar AX Black, спроектированную для пользователей, проводящих много времени за компьютерными играми. Продажи новинки начнутся в ближайшее время.

Устройство выполнено на основе цельной алюминиевой рамки. Используется классический полноразмерный формат: в правой части находится блок цифровых кнопок.



В клавишах применяются механизмы ножничного типа. Функция Anti-Ghosting обеспечивает корректное распознавание большого количества одновременно нажатых кнопок.



Модель Vantar AX Black получила низкопрофильное исполнение: толщина составляет всего 15 мм. Реализована многоцветная подсветка с возможностью выбора из восьми режимов работы.



Общие габариты составляют 445 × 127 × 15 мм; весит устройство 626 г. Для подключения к компьютеру служит порт USB, а соединительный кабель имеет длину 1,6 м.

(C) 3dnews