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18 ноября 2024, 11:45
Школяр-геній зі Львівщини поставив рекорд
Учень Новояворівського ЗЗСО 2-В класу Дмитро Прийма, здивував усіх своєю пам'яттю та знаннями.
Всього за годину хлопець відтворив понад 700 фактів про світ і став рекордсменом Національного реєстру рекордів України.
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