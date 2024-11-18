Школяр-геній зі Львівщини поставив рекорд

18 ноября 2024, 11:45

Учень Новояворівського ЗЗСО 2-В класу Дмитро Прийма, здивував усіх своєю пам'яттю та знаннями.

Всього за годину хлопець відтворив понад 700 фактів про світ і став рекордсменом Національного реєстру рекордів України.