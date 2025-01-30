DeepSeek подвергся кибератаке и вышел из строя на фоне прорывного успеха

30 января 2025, 10:15

Стартап из КНР, занимающийся разработкой ИИ, заявил, что подвергся кибератаке. DeepSeek расследует проблему с позднего вечера по пекинскому времени в понедельник, отметило CSO Online.

"Из-за крупномасштабных вредоносных атак на сервисы DeepSeek мы временно ограничиваем регистрацию, чтобы обеспечить непрерывность обслуживания. Зарегистрированные пользователи могут войти в систему, как обычно", — сказано в заявлении.Перебои в работе компании стали самыми продолжительными за последние три месяца и совпали с тем, что ИИ-помощник стал самым популярным бесплатным приложением в американском App Store.Точная природа кибератаки остается неясной. Аналитики утверждают, что инцидент подчеркивает растущие проблемы кибербезопасности, с которыми сталкиваются ИИ-стартапы по мере своего быстрого масштабирования, особенно в условиях растущей геополитической напряженности и жесткой глобальной конкуренции.