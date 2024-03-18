Иран закупает у РФ аэростаты-шпионы

18 марта 2024, 11:15

Иран приобретает у РФ аэростаты, которые можно использовать с целью шпионажа.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание «Медуза», со ссылкой на данные, обнаруженные при взломе хакерами Prana Network почтовых серверов компании Sahara Thunder, которую связывают с Минобороны Ирана и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).В переписке Sahara Thunder авторы статьи обнаружили 17 сообщений (переписка началась в ноябре 2020 г.), в которых обсуждается поставка в Иран продукции «Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики» (ДКБА) - «единственного», как сказано на его сайте, «госпредприятия, которое занимается разработкой и созданием дирижаблей, аэростатов, а также систем спецназначения».