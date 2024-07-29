29 июля 2024, 10:45

Україна і НАТО створять 5 реабілітаційних центрів для військових, — Міноборони

"Буде розроблена і впроваджена ефективна система реабілітації, яка допоможе військовослужбовцям повернутися до служби після травм та хвороб. Вона включатиме і програму ментального відновлення", — пояснює Умєров.


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