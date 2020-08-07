Ноутбук a-XP построен на 64-ядерном Ryzen Threadripper 3990X и стоит $20 тыс

7 августа 2020, 9:45

Компания MediaWorkstations представила уникальную систему под названием a-XP: это «портативная» рабочая станция на аппаратной платформе AMD, обеспечивающая высочайшую производительность.

Возможно, самую высокую из всех переносных систем в мире.



Новинка выполнена в виде чемодана с габаритами 346,2 × 419,4 × 184,4 мм. Вес в зависимости от конфигурации составляет от 10,4 до 13,6 кг. Столь внушительные размеры и масса объясняются тем, что внутри находится полноценный компьютер на материнской плате ASRock X399M Taichi. Возможна установка процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X, Threadripper 3970X или Threadripper 3960X.



Для рабочей станции предлагается широчайший выбор комплектующих. В системе можно задействовать до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200. Есть возможность установки трёх накопителей, включая быстрые твердотельные модули NVMe.



Доступны различные графические ускорители: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 Super, RTX 2070 Super и RTX 2060 Super, а также Quadro RTX 8000 и Tesla V100.